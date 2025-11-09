Spectacle Étoiles équestres Angers

Spectacle Étoiles équestres

Route de Paris Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-10

Les Étoiles Équestres reviennent en 2025, alors que le concours de performances lui-même est mis en pause cette année, et vous proposent non pas une, mais deux dates au choix les dimanche 9 ou lundi 10 novembre, pour une soirée-spectacle exceptionnelle ! .

Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com

