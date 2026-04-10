Au lever du jour, une cabane nomade est arrivée sur le plateau du théâtre. Librement inspirée du « Château ambulant » (de Miyazaki), cette drôle de maison qui semble s’animer toute seule est le lieu d’habitation de Fourmi et de ses oiseaux-amies de voyage. Des poules (des vraies), avec chacune sa personnalité, entrent en scène. Fourmi, clowne, est là pour les accompagner et faire en sorte que tout se passe bien pour qu’elles puissent rencontrer le public et délivrer leur message. Elles ont quelque chose d’essentiel à partager, Fourmi en est convaincue. Elle ne sait pas comment cela va se manifester, et elle ne sait pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver d’un instant à l’autre.

Loin du « dressage » habituel, tout est basé sur le plaisir du jeu et sur un lien de confiance et de respect profond qui s’adapte à leur rythme, leurs envies et leur personnalité.

Ce spectacle est l’occasion d’interroger notre rapport au vivant et notamment notre regard sur ces animaux de basse-cour bien souvent mal considérés.

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Les poules entrent en scène, et la presse en parle…

(…) Même si les poules sautent, jouent les acrobates, courent, défont les lacets, ect., pas de dressage ici. Mais du jeu, un dialogue léger et drôle, du respect, une confiance mutuelle. Chaque poule a son caractère, toutes sont imprévisibles. Pour les prendre entre ses mains, la clowne a des gestes d’une délicatesse merveilleuse, qui dit tout. Les mots sont rares, ici. Pas besoin. « T’entends ? J’aime le silence, la musique, j’aime la vie. C’est formidable. »Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchainé, 18/06/25

« (…) Sous les traits de la clown Fourmi, Johanna rend visite à ces intrépides et imprévisibles gallinacés et partage avec eux des moments simples, enjoués, poétiques, dont nous sommes d’indiscrets témoins. Grâce à une remarquable collaboration fondée sur l’observation, la confiance et le respect, on retrouve ces bêtes à plumes qui ont tant à nous apprendre sur le chaos du monde. Profitons donc de leur venue exceptionnelle à la Cartoucherie ! » TTT, Thierry Voisin, Télérama 14/06/25

« Les enfants explosent de rire, les adultes de tendresse devant ce spectacle déroutant, innovant, atypique et d’une incroyable force poétique. »Yonnel Liégeois, Chantiers de culture, 06/25

« Un « quelque chose » d’indéfinissable nous emporte et nous émeut au plus haut point lors de la représentation ».

« Une ode à la Nature, un hommage à la Vie, un questionnement sur la hiérarchie homme-animal, un fragment de l’histoire de l’Humanité, un souffle de beauté pure (…)Un spectacle exceptionnellement et talentueusement périlleux. Mais c’est beau ! Beau comme la vie ! »

Brigitte Corrigou, La revue du spectacle, 10/25

« Un pur moment de bonheur », Brigitte Corrigou, Avignon et moi, 10/25

« Ce conte animalier […] provoque une fascination joyeuse chez les jeunes et les grands, qu’ils aient 4 ans ou 74. » Bruno Fougniès, Regarts, 06/25

« Être Vivant, Parole des oiseaux de la Terre ». Spectacle pour une clowne et 10 poules à partir de 4 ans.

Du mercredi 22 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 14h30 à 15h30

samedi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarifs familles

48 euros Tarif pour deux adultes et deux enfants

24 euros Tarif pour un adulte et un enfant

Autres tarifs



Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T15:30:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T15:30:00+02:00;2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T20:00:00+02:00;2026-04-26T14:30:00+02:00_2026-04-26T15:30:00+02:00

Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie 2, route du champ de manœuvre 75012 Accès uniquement par la Route du champ de Manœuvre – le théâtre a des portes et volets rougeParis

Métro -> 1 : Château de Vincennes (Paris) (1245m)

Bus -> 112 : Cartoucherie (Paris) (16m)

Vélib -> Champs de Manoeuvre – Cartoucherie (132.82m)

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