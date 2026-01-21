Spectacle – Europe connexion Cité de l’Économie Paris

Europe connexion

Pièce de théâtre • Durée 1h10 • Auditorium

Jeudi 5 février à 20h

De la Compagnie Veilleur • Texte : Alexandra Badea • Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy • Collaboration artistique : Johanna Silberstein • Costumes : Noémie Edel • Distribution : Brice Carrois et Johanna Silberstein • Lumière : Manuel Desfeux.

Comment les décisions sont-elles prises à Bruxelles ? Qui décide vraiment ? Les lobbys sont-ils si puissants ?

Europe Connexion nous plonge dans les coulisses du Parlement à Bruxelles, au coeur d’un système où se décident aujourd’hui nos politiques agricoles, nos choix alimentaires et l’avenir de ceux qui travaillent la terre. À travers le portrait d’un assistant parlementaire ambitieux, devenu lobbyiste pour l’agro-business, Alexandra Badea explore les zones d’ombre de l’Union européenne et met en lumière les forces qui influencent ses décisions. Derrière les discours policés et les jeux d’influence, c’est un véritable combat moral qui se joue : entre idéalisme et cynisme, entre conviction et compromission. Une plongée au coeur de l’Union européenne, qui nous invite à nous poser une question essentielle : quelle Europe voulons-nous construire — et transmettre ?

Implantée à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, la Compagnie Veilleur développe un théâtre immersif accessible à tous les publics : enfants, adolescents et adultes. Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture en tant que compagnie à rayonnement national et international.

Informations pratiques

Jeudi 5 février à 20h Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 5€

Réservation conseillée

Le jeudi 05 février 2026

de 20h00 à 21h10

payant Public adultes.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/europe-connexion



