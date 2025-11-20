Spectacle Eva Rami Onet-le-Château

Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ?

À travers cette question pourtant simple, l’autrice et comédienne Eva Rami s’intéresse aux relations complexes de domination, de non-consentement et d’enfermement qui peuvent se mettre en place en amour.

Dans son troisième seule-en-scène, elle incarne une nouvelle fois une multitude de personnages, notamment un groupe de femmes qui gravitent autour de l’héroïne Elsa. À la manière d’un chœur, et parfois d’un feu d’artifice, ces femmes vont accompagner l’héroïne dans son cheminement vers la libération, en tissant des liens avec leurs propres histoires.

Avec humour et tendresse, mues par une affection parfois étouffante, toutes vont vouloir l’aider à sortir du silence qui la paralyse. .

English :

Eva Rami is interested in the complex relationships of domination, non-consent and confinement that can arise in love.

German :

Eva Rami interessiert sich für die komplexen Beziehungen von Dominanz, Nicht-Zustimmung und Eingeschlossensein, die in der Liebe entstehen können.

Italiano :

Eva Rami è interessata alle complesse relazioni di dominazione, non consenso e confinamento che possono nascere in amore.

Espanol :

Eva Rami se interesa por las complejas relaciones de dominación, no consentimiento y confinamiento que pueden surgir en el amor.

