Spectacle éveil danse et musique

Venez découvrir la magie du mouvement et des sons !

Les tout-petits des Éveils à la danse et à la musique du Conservatoire Michel Legrand vous présenteront avec joie le fruit de leurs explorations artistiques

.

rue Audebert passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

English : Show Awakening, Dance and Music

Come and discover the magic of movement and sounds!

The toddlers of the Awakenings to Dance and Music at the Michel Legrand Conservatory will be happy to present the fruit of their artistic explorations

