Spectacle « Évidence » Bourg Mézangers 6 juillet 2025 18:00

Mayenne

Spectacle « Évidence » Bourg Ancienne école Mézangers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Une rencontre artistique de deux univers musical et dansé.

Slavisthana et Samhari sont 2 femmes, amies, qui se soutiennent vers leur vérité. L’une danseuse, et l’autre musicienne, elles se rencontrent dans leur sensibilité artistique qu’elles souhaitent offrir et partager. .

Bourg Ancienne école

Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 58 79 41 59 chilletlea@gmail.com

English :

An artistic encounter between two worlds: music and dance.

German :

Eine künstlerische Begegnung zweier Welten: musikalisch und tänzerisch.

Italiano :

Un incontro artistico tra due mondi: la musica e la danza.

Espanol :

Un encuentro artístico entre dos mundos: la música y la danza.

L’événement Spectacle « Évidence » Mézangers a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons