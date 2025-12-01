Spectacle Evidences Inconnues Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle Evidences Inconnues

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 21:50:00

Date(s) :

2025-12-11

Kurt Demey, mentaliste belge, nous plonge dans un monde étrange et poétique. Coïncidences troublantes, objets insolites et magie douce composent un spectacle drôle et sensible, entre théâtre, musique et mystère.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

Belgian mentalist Kurt Demey plunges us into a strange, poetic world. Disturbing coincidences, unusual objects and gentle magic make up a funny and sensitive show, between theater, music and mystery.

German :

Kurt Demey, ein belgischer Mentalist, lässt uns in eine seltsame und poetische Welt eintauchen. Verstörende Zufälle, ungewöhnliche Objekte und sanfte Magie bilden eine witzige und einfühlsame Show zwischen Theater, Musik und Mysterien.

Italiano :

Il mentalista belga Kurt Demey ci immerge in un mondo strano e poetico. Coincidenze inquietanti, oggetti insoliti e magia gentile compongono uno spettacolo divertente e sensibile, una miscela di teatro, musica e mistero.

Espanol :

El mentalista belga Kurt Demey nos sumerge en un mundo extraño y poético. Coincidencias inquietantes, objetos insólitos y magia suave componen un espectáculo divertido y sensible, mezcla de teatro, música y misterio.

L’événement Spectacle Evidences Inconnues Montélimar a été mis à jour le 2025-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération