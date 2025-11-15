Spectacle Ex, Marius von Mayenburg Colmar

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:45:00

Ex joue avec le schéma très identifié du triangle amoureux et l’emmène ailleurs. Une comédie satirique qui a quelque chose du cri.

Ex joue avec le schéma très identifié du triangle amoureux et l’emmène ailleurs.

Sybille est médecin et Daniel travaille dans un cabinet d’architectes. Un soir, l’ex-petite amie de Daniel, Franziska, cherche refuge chez eux. Soudain, la vie se transforme en une spirale cauchemardesque d’allégations, de révélations et d’humiliations…

Mayenburg dit qu’il voulait écrire sur le sentiment d’être piégé dans une vie que l’on ne veut pas vivre, sans vraiment d’espace pour faire des choix. Chacun des personnages, à son endroit, se bat avec cela et passe tout par le feu…

Une comédie satirique qui a quelque chose du cri. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Ex plays with the familiar love triangle and takes it elsewhere. A satirical comedy with a scream.

German :

Ex spielt mit dem sehr identifizierten Schema des Liebesdreiecks und führt es an einen anderen Ort. Eine satirische Komödie, die etwas von einem Schrei hat.

Italiano :

Ex gioca con lo schema familiare del triangolo amoroso e lo porta altrove. Una commedia satirica da urlo.

Espanol :

Ex juega con el patrón familiar del triángulo amoroso y lo lleva a otra parte. Una comedia satírica con un grito.

