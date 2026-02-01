Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
2026-02-17
Spectacle de danses traditionnelles ukrainiennes
Découvrez Barvinok l’éclat de la danse ukrainienne !
Fondée avec passion et dévouement, la troupe Barvinok incarne la richesse et la vitalité de la culture ukrainienne à travers la danse folklorique.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30
English : Exceptional Barvinok-Kiev show
Traditional Ukrainian dance show
Discover Barvinok: the brilliance of Ukrainian dance!
Founded with passion and dedication, the Barvinok troupe embodies the richness and vitality of Ukrainian culture through folk dance.
L’événement Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev Jarnac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac