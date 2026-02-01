Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Spectacle de danses traditionnelles ukrainiennes

Découvrez Barvinok l’éclat de la danse ukrainienne !



Fondée avec passion et dévouement, la troupe Barvinok incarne la richesse et la vitalité de la culture ukrainienne à travers la danse folklorique.

­

.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exceptional Barvinok-Kiev show

Traditional Ukrainian dance show

Discover Barvinok: the brilliance of Ukrainian dance!

Founded with passion and dedication, the Barvinok troupe embodies the richness and vitality of Ukrainian culture through folk dance.

L’événement Spectacle exceptionnel de Barvinok-Kiev Jarnac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac