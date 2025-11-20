Spectacle Exode, de la Compagnie Zumbo Rue André Pautet Ciry-le-Noble

Spectacle Exode, de la Compagnie Zumbo

Rue André Pautet Bibliothèque Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

La bibliothèque de Ciry-le-Noble recevra la compagnie Zumbo avec leur spectacle Exode le jeudi 20 novembre à 18h.

Après quatre ans de travail sur la mémoire de migrants arrivés au Creusot depuis le XXe siècle, Matías Chebel s’appuie sur l’histoire de sa famille et sur sa propre expérience d’exilé, pour nous livrer un récit universel et plein d’humanité, rendant ainsi hommage aux migrants de tous les temps. Imaginé comme un récital-concert, le spectacle est tissé de textes de Matías Chebel avec des chansons de partout dans le monde, un territoire nouveau où l’artiste se rend bien volontiers pour devenir étranger encore une fois.

En parallèle , dans la période du 18/11 au 13/12, les expos Corps de migrants et Murs/Murs seront visibles à la bibliothèque.

Le projet Murs Murs s’inscrit dans la continuation du travail de Matías Chebel avec la population du Creusot et son territoire. Au départ imaginé comme un spectacle visuel en extérieur, il prend sa forme définitive à partir d’une invitation de la direction de l’Écomusée Creusot-Montceau. Présentant des portraits vidéo des immigrés venus s’installer dans la région à diverses époques, l’exposition met en relief les flux migratoires qui ont nourri le territoire. Elle a été conçue comme forme évolutive, déclinée en trois volets différents Migrations d’hier , focalisé sur les mouvements migratoires du XXe siècle, Migrations d’aujourd’hui , axé sur les migrations de ce début de siècle, et Migrations Modernes , orienté vers les enjeux politiques, sociaux et culturels des mouvements migratoires dans un monde en constante mutation.

L’exposition Corps de Migrants produite par l’Écomusée Creusot-Montceau à la suite de l’exposition Murs Murs, propose un travail photographique de l’artiste Hanicka Andrès ainsi que des xylogravures créées par l’Atelier du Coin (atelier d’insertion à Montceau-les-Mines). .

Rue André Pautet Bibliothèque Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 05 13 bibliotheque@cirylenoble.fr

English : Spectacle Exode, de la Compagnie Zumbo

German : Spectacle Exode, de la Compagnie Zumbo

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Exode, de la Compagnie Zumbo Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2025-11-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II