Spectacle Exorcisme Ciné planète Romans-sur-Isère

Spectacle Exorcisme Ciné planète Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.

Spectacle Exorcisme

Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Venez assister à La réalité au-delà des idées reçues.
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Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 19 02  contact@unis-vers.org

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English :

Come and see Reality beyond preconceived ideas.

L’événement Spectacle Exorcisme Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme

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