Spectacle Exorcisme Ciné planète Romans-sur-Isère
Spectacle Exorcisme Ciné planète Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Exorcisme
Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez assister à La réalité au-delà des idées reçues.
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Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 19 02 contact@unis-vers.org
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English :
Come and see Reality beyond preconceived ideas.
L’événement Spectacle Exorcisme Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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