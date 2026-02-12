Spectacle Exorcisme Ciné planète Romans-sur-Isère

Spectacle Exorcisme

Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez assister à La réalité au-delà des idées reçues.

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Ciné planète 14 PI jean jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 19 02 contact@unis-vers.org

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English :

Come and see Reality beyond preconceived ideas.

L’événement Spectacle Exorcisme Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme