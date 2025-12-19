Spectacle Expiration Salle Jean Genet Couches

Spectacle Expiration

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Expiration est un seul-en-scène intime, musical et radiophonique.

A mi-chemin entre concert et podcast, le spectacle raconte l’histoire d’une femme, de ses 16 ans à l’approche de la quarantaine, engourdie dans les différentes facettes du couple hétérosexuel, jusqu’à ce qu’autre chose vienne bouleverser son inspiration.

Présentation

Reporter radio dans la vie, Léa Minod écrit aussi des chansons depuis son adolescence. Des chansons soigneusement rangées dans un classeur à l’abri des regards. Mais en 2023, l’espace qui abritait ce classeur a pris feu. Et tout s’est envolé. Alors, Léa a tenté de retrouver frénétiquement ces chansons et de les faire exister enfin, avec ce spectacle. En y mêlant des archives sonores personnelles. .

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 50 18 76 sallejeangenet@grandautunoismorvan.fr

