Spectacle Expiration Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain

Expiration est un seul-en-scène intime, musical et radiophonique.

A mi-chemin entre concert et podcast, le spectacle raconte l’histoire d’une femme, de ses 16 ans à l’approche de la quarantaine, engourdie dans les différentes facettes du couple hétérosexuel, jusqu’à ce qu’autre chose vienne bouleverser son inspiration.

Reporter radio dans la vie, Léa Minod écrit aussi des chansons depuis son adolescence. Des chansons soigneusement rangées dans un classeur à l’abri des regards. Mais en 2023, la yourte qui abritait ce classeur a pris feu. Et tout s’est envolé. Alors, Léa a tenté de retrouver frénétiquement ces chansons et de les faire exister enfin, avec ce A spectacle. En y mêlant des archives sonores personnelles. .

