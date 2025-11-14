Spectacle Exploration Jules Verne Maison des services publics Cérences

Spectacle Exploration Jules Verne

Maison des services publics 7 Place du Marché Cérences Manche

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 18:45:00

2025-11-14

Dans le cadre du Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer

Par la compagnie Et Mes Ailes Cie , basé sur l’univers de Jules Verne

Théâtre de papier et Musique

Deux conteurs, démonstrateurs en mécanique antique, vous invitent à découvrir leur nouvelle attraction littéraire. Partagez avec eux un voyage extraordinaire à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, en train, en bateau, en traîneau, à dos d’éléphant…

Gratuit Tout public à partir de 5 ans Sur réservation au 02 33 51 66 03 ou par mail mediatheque@cerences.fr .

Maison des services publics 7 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mediatheque@cerences.fr

