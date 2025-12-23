Spectacle, exposition et repas moldave Vodka, Harengs & Quelques Larmes, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle, exposition et repas moldave Vodka, Harengs & Quelques Larmes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Depuis 2005, l’occasion de travailler avec Zwy Milshtein (célèbre peintre-graveur-auteur franco-moldave) s’est présentée plusieurs fois.

Depuis 2005, l’occasion de travailler avec Zwy Milshtein (célèbre peintre-graveur-auteur franco-moldave) s’est présentée plusieurs fois. Nous avons monté des expositions qui présentaient son travail, un grand spectacle (Le Chant du chien) avec une dizaine d’artistes sur scène qui a joué une cinquantaine de fois et joué jusqu’aux frontières de l’Europe. Nous avons mis en scène quelques-unes de ces chroniques dans une sorte de cabaret se déroulant dans le bar de l’Hôtel Akdov et nous avons même réalisé un stage d’été en sa présence. Zwy est mort en 2020 et nous avions préparé quelques petites interventions pour lui rendre hommage à la Scala (Paris) puis au Théâtre des Célestins (Lyon). Malheureusement, le confinement ne nous a pas permis de les jouer. Il faut réparer cet outrage.

Sous l’impulsion de Lara Milshtein, sa fille, nous allons mettre en musique et en scène une série de textes engagés, poétiques ou autobiographiques du maître. Grâce à elle, nous serons en mesure de présenter quelques-unes de ses toiles.

Au menu zakouski, bortsh, biscuits aux amandes et vodka à tous les étages.

Hommage à Zwy Milshtein. Exposition exceptionnelle, repas moldave, spectacle cabaret et after-festif. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

