Spectacle Ex!t Eaux-Bonnes

Spectacle Ex!t mercredi 20 août 2025.

Esplanade du casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Un spectacle de cirque pour toute la famille, qui explore avec finesse les dérives d’un contrôle trop pesant et le désir de s’affranchir des cadres rigides qui nous enferment. Dans un univers peuplé d’objets anciens, un antiquaire et ses mannequins prennent vie et rêvent d’évasion. Trapèze, tissu aérien, mime, clown, magie et autres arts circassiens se mêlent pour dessiner une échappée poétique, drôle et sensible. Spectacle de la compagnie Circ’onirico. .

Esplanade du casino des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08

