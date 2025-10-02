Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.
Spectacle: Fables de La Fontaine
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 19:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.
.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
English :
A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Show followed by a light snack. With La Brouette company.
German :
An einem originellen und geselligen Ort: ein faszinierender Vortrag, fröhliche Violine und Fabeln, wie Sie sie noch nie gehört haben! Aufführung mit anschließendem kleinen Imbiss. Mit der Kompanie La Brouette.
Italiano :
In un ambiente originale e amichevole, un’affascinante conferenza, un’allegra musica per violino e le Favole come non le avete mai sentite prima! Spettacolo seguito da una merenda. Con la compagnia La Brouette.
Espanol :
En un marco original y acogedor, una conferencia fascinante, alegre música de violín y ¡Fábulas como nunca las ha oído! Espectáculo seguido de un aperitivo. Con la compañía La Brouette.
L’événement Spectacle: Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque