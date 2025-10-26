Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Spectacle: Fables de La Fontaine

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Libre participation

Début : 2025-10-26 18:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Show followed by a light snack. With La Brouette company.

German :

An einem originellen und geselligen Ort: ein faszinierender Vortrag, fröhliche Violine und Fabeln, wie Sie sie noch nie gehört haben! Aufführung mit anschließendem kleinen Imbiss. Mit der Kompanie La Brouette.

Italiano :

In un ambiente originale e amichevole, un’affascinante conferenza, un’allegra musica per violino e le Favole come non le avete mai sentite prima! Spettacolo seguito da una merenda. Con la compagnia La Brouette.

Espanol :

En un marco original y acogedor, una conferencia fascinante, alegre música de violín y ¡Fábulas como nunca las ha oído! Espectáculo seguido de un aperitivo. Con la compañía La Brouette.

