Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains
Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains jeudi 16 avril 2026.
Spectacle: Fables de La Fontaine
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
Prix Libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 19:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Sur réservation.
Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.
.
Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Reservations required.
Show followed by a light snack. With La Brouette company.
L’événement Spectacle: Fables de La Fontaine Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque