Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

Spectacle: Fables de La Fontaine

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 19:00:00

2026-04-16

Dans un lieu original et convivial, une conférence fascinante, du violon joyeux et des Fables comme vous ne les avez jamais entendues ! Sur réservation.

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

A fascinating lecture, joyful fiddling and Fables like you’ve never heard them before! Reservations required.

Show followed by a light snack. With La Brouette company.

