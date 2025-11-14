Spectacle Fabrice Guy, l’Opéra Rock Rue Lamartine Hauts de Bienne

Spectacle Fabrice Guy, l’Opéra Rock

Et si un simple champion de combiné nordique devenait l’étoile d’un opéra rock déjanté ? Spectacle théâtral aussi inattendu qu’irrésistible, qui revisite avec humour et exubérance l’histoire vraie de Fabrice Guy, champion olympique de combiné nordique. Dans ce sport discret, loin des projecteurs, il a su accomplir l’exploit d’une vie.

Ce spectacle transforme le parcours d’un homme modeste en épopée musicale, décalée et joyeusement absurde. Entre théâtre d’objet farfelu, chansons rock, clins d’oeil humoristiques et tendresse, les spectateurs sont invités à découvrir le destin d’un champion, magnifié et réinventé par le prisme de l’imaginaire. Un hommage décalé, tendre et gonflé d’énergie, qui prouve qu’avec un brin de folie, même le combiné nordique peut devenir rock’n’roll !

Spectacle gratuit proposé par la compagnie Chicken Street et organisé par la Maison de la Die et la commune des Hauts de Bienne. .

