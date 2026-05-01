Saint-Guilhem-le-Désert

SPECTACLE FABRICE LUCHINI ET MOI

Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Notre héros est un jeune homme qui rêve de gloire et de conquêtes féminines, la culture lui est totalement imperméable.

Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande de devenir son professeur. D’abord réticent, celui-ci accepte et va prodiguer au jeune homme trois leçons de théâtre aux allures de leçons de vie. Bien plus qu’un seul en scène,

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Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59

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English :

Our hero is a young man who dreams of glory and female conquests, but culture is totally impervious to him.

One night, by chance, he comes face to face with his idol, Fabrice Luchini. With a nerve, he asks him to become his teacher. Reluctant at first, Luchini accepts and gives the young man three acting lessons that look like life lessons. Much more than a one-man show,

L’événement SPECTACLE FABRICE LUCHINI ET MOI Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT