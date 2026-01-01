Spectacle Fabulation Le Vaisseau Parc du Château Nexon
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Constance Bugnon et Gianna Sutterlet
Fabulation est un spectacle à la croisée du cirque et de la cascade. Deux artistes y détournent la moto comme agrès central pour explorer la frontière entre réel et fiction, chute et illusion. Une création qui invente de nouvelles formes d’acrobatie et révèle l’extraordinaire caché derrière nos récits.
À partir de 7 ans. .
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36
