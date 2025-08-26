Spectacle Fa’Bulesque Salle William Turner Le Cellier

Spectacle Fa’Bulesque Salle William Turner Le Cellier samedi 14 mars 2026.

Spectacle Fa’Bulesque

Salle William Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21

La troupe Fa’Bulesque vous propose un show chaleureux, avec des chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens énergiques. La musique, la lumière, les costumes, les décors sont autant d’éléments à une jolie mise en scène.

Vivez l’évènement Fa’bulesque en live avec ses 14 chanteuses/chanteurs et ses musiciens pour des soirées explosives au Cellier !

Toujours de l’inédit, des chansons françaises et anglaises, des mises en scène originales pour un spectacle qui, au fil des ans, provoque l’engouement des spectateurs, de tous les âges et de tous les horizons.

Les concerts en mars 2026 permettent d’offrir au public de nouveaux moments inoubliables. Vous découvrirez le prochain thème de la troupe à l’ouverture des réservations en décembre 2025. Restez connectés à sa page Facebook pour ne pas louper l’information !

Durée 2h (15 min d’entracte) .

Salle William Turner 65 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 84 09 80 fabulesque.chant@gmail.com

English :

The Fa?Bulesque troupe brings you a warm show, with energetic singers, dancers and musicians. The music, lighting, costumes and scenery are all part of an attractive staging.

German :

Die Truppe Fa?Bulesque bietet Ihnen eine warmherzige Show mit energiegeladenen Sängern, Sängerinnen, Tänzern und Musikern. Die Musik, das Licht, die Kostüme und das Bühnenbild sind allesamt Elemente einer schönen Inszenierung.

Italiano :

La compagnia Fa?Bulesque mette in scena uno spettacolo caloroso, con cantanti, ballerini e musicisti energici. La musica, le luci, i costumi e le scenografie danno vita a una produzione deliziosa.

Espanol :

La compañía Fa?Bulesque ofrece un espectáculo cálido, con cantantes, bailarines y músicos llenos de energía. La música, la iluminación, el vestuario y la escenografía forman un espectáculo encantador.

L’événement Spectacle Fa’Bulesque Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis