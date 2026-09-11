Spectacle : Facondes, par Marion Bouyssonnade, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Spectacle : Facondes, par Marion Bouyssonnade 19 et 20 septembre Musée Thomas Henry Manche

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Facondes est une fable interactive, poétique et illustrée de 45 minutes, mêlant art visuel, poésie et musique improvisée à la harpe.

Le spectacle invite le public à participer vocalement et corporellement afin de réhabiliter la figure mythologique de la harpie.

À l’origine, les Facondes sont des créatures bienveillantes vivant en harmonie, dont les ailes fusionnent avec leur harpe magique. L’histoire bascule lorsqu’un étranger vole un instrument, provoquant la transformation douloureuse de sa propriétaire en harpie agressive. Après la destruction de toutes leurs harpes par les envahisseurs, la communauté entière se métamorphose en monstres pour se défendre.

Seul le chant pur des enfants, épargnés par ce fléau, parvient à ressourcer les créatures, qui décident alors de se cacher dans la forêt. Devenues le « petit peuple », les Facondes choisissent des siècles plus tard d’accorder la musique à un jeune garçon doux, symbole d’espoir.

Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 33233233933 https://www.cherbourg.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-thomas-henry Le musée Thomas Henry, un musée inattendu qui recèle une surprenante collection d’art européen (Renaissance-XIXe) : Fra Angelico, Lippi, Jordaens, Poussin, Chardin, David, Millet, Signac… Plus de 300 œuvres offertes par le marchand Thomas Henry dès 1831 pour sa ville natale. Il abrite la deuxième collection Jean-François Millet de France (oeuvres de jeunesse). Sa programmation inclut des expos variées et la Biennale du 9e art, exposition monographique conçue avec des maîtres de la BD comme Enki Bilal, Schuiten et Peeters, Moebius, Jacques Tardi, Nicolas de Crécy… Un trésor artistique et un événement BD de renom à découvrir à Cherbourg-en-Cotentin.

Facondes est une fable interactive, poétique et illustrée de 45 minutes, mêlant art visuel, poésie et musique improvisée à la harpe.

©Marion Bouyssonnade Cotenharpe