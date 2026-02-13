Spectacle : Faim, Faim, Faim ! (dès 5 ans), Arcade Pierrablanca, Plan-les-Ouates

Spectacle : Faim, Faim, Faim ! (dès 5 ans) Mercredi 18 février, 15h30 Arcade Pierrablanca

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:20:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:20:00+01:00

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dès les tous débuts, tout le monde a faim, parfois sans fin. Qui mangera quoi ? Qui mangera qui ? Pour pimenter l’aventure ce conte ajoute une méchante gourmandise, un féroce goût de la vie, du sel, du sucre, et beaucoup d’extravagance pour dévorer les obstacles. Mamelles merveilleuses d’une chèvre chinoise d’Afghanistan, courges géantes de Papa John d’Amérique, sirop de la tentation de moines du Japon ou mangue des Caraïbes bien trop fière…

Arcade Pierrablanca 6 chemin du Bois-Ecard, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

Par Vi Indigaïa

Valérie Baeriswyl