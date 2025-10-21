Spectacle – Faire troupeau Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Entre enquête scientifique et scénario catastrophe, Marion Thomas vous invite, avec humour, à découvrir la solidarité et l’empathie qui peuvent se créer entre des inconnues et inconnus.

Spectacle de Marion Thomas – Compagnie FRAG

Faire troupeau commence par une expérience narrative qui met le public dans la peau d’un groupe de moutons en transhumance. Au cours de leur périple, ils se font attaquer par une meute de loups. Par chance, comme ce sont des moutons et qu’ils possèdent une grande intelligence sociale, ils s’en sortent grâce à la solidarité et à une organisation collective sophistiquée.

Pour fêter cela, ils terminent par un grand moment de célébration, doux et joyeux.

Début : 2025-10-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T21:30:00.000+02:00

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2