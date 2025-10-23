Spectacle “Faites des enfants comme ils disaient… et maintenant comment on fait ?” Espace culturel du Champ de Foire Plabennec

Spectacle “Faites des enfants comme ils disaient… et maintenant comment on fait ?” Espace culturel du Champ de Foire Plabennec jeudi 23 octobre 2025.

Spectacle “Faites des enfants comme ils disaient… et maintenant comment on fait ?”

Espace culturel du Champ de Foire 4 place du Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Dans le cadre des semaines de la parentalité un temps fort vous est proposé le spectacle “Faites des enfants comme ils disaient… et maintenant comment on fait ?”, écrit et interprété par Corinne Patès.

À travers humour et émotion, ce spectacle invite à réfléchir sur les réalités de la parentalité d’aujourd’hui, entre attentes, doutes et joies partagées.

Sur inscription, à partir de 11 ans. .

Espace culturel du Champ de Foire 4 place du Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle “Faites des enfants comme ils disaient… et maintenant comment on fait ?” Plabennec a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS