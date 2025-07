Spectacle « Faites des enfants qu’ils disaient » avec la compagnie Parenthèse spectacle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

La rentrée se prépare pour le service parentalité du Centre Social du Pays d’Olt avec pour maîtres mots se ressourcer, partager, se recentrer, s’amuser.

Conférences, temps d’échanges et spectacle humoristique sont au rendez-vous.

plus d’infos à venir .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

English :

The Centre Social du Pays d’Olt’s parenting service is gearing up for the start of the new school year, with the key words being: recharge, share, refocus and have fun.

Conferences, discussion sessions and a comedy show are on the agenda.

German :

Die Elternberatung des Centre Social du Pays d’Olt bereitet sich auf das neue Schuljahr vor. Die Schlüsselwörter lauten: Kraft tanken, sich austauschen, sich neu orientieren und Spaß haben.

Konferenzen, Austausch und eine humorvolle Aufführung stehen auf dem Programm.

Italiano :

Il servizio genitori del Centre Social du Pays d’Olt si sta preparando per l’inizio del nuovo anno scolastico, con le parole chiave: fare il pieno di energia, condividere, concentrarsi e divertirsi.

Sono in programma conferenze, sessioni di discussione e uno spettacolo comico.

Espanol :

El servicio de atención a los padres del Centre Social du Pays d’Olt se prepara para el comienzo del nuevo curso escolar. Las palabras clave son: recargar las pilas, compartir, volver a centrarse y divertirse.

Conferencias, debates y un espectáculo de humor.

