Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ? Onet-le-Château

Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ?

34 boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Début : Mardi 2025-11-18

2025-11-18

Un spectacle drôle qui abordera les questions essentielles de la parentalité.

Mardi 18 novembre 20h30 à l’Athyrium

Écrit et interprété par Corinne Patès, mis en scène par Claudia Pellarin-Raveau.

Ce spectacle drôle, instructif et plein d’autodérision aborde avec humour et sincérité les joies, les difficultés et les contradictions de la parentalité. Accessible à tous dès 11 ans, il propose un regard bienveillant et déculpabilisant sur le quotidien des parents et éducateurs.

Entrée gratuite, sur réservation à la Médiathèque Paul Géraldini ou en ligne (QR code disponible sur les supports de communication). Dates d’ouverture de la billetterie

Du 13 au 23 octobre pour les Castonétois(es)

A partir du 24 octobre pour tout public .

34 boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie

English :

A funny show that tackles the essential issues of parenthood.

German :

Eine lustige Aufführung, in der die wesentlichen Fragen der Elternschaft angesprochen werden.

Italiano :

Uno spettacolo divertente che affronta i temi essenziali della genitorialità.

Espanol :

Un espectáculo divertido que aborda las cuestiones esenciales de la paternidad.

