Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ? Onet-le-Château
Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ? Onet-le-Château mardi 18 novembre 2025.
Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ?
34 boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Un spectacle drôle qui abordera les questions essentielles de la parentalité.
Mardi 18 novembre 20h30 à l’Athyrium
Écrit et interprété par Corinne Patès, mis en scène par Claudia Pellarin-Raveau.
Ce spectacle drôle, instructif et plein d’autodérision aborde avec humour et sincérité les joies, les difficultés et les contradictions de la parentalité. Accessible à tous dès 11 ans, il propose un regard bienveillant et déculpabilisant sur le quotidien des parents et éducateurs.
Entrée gratuite, sur réservation à la Médiathèque Paul Géraldini ou en ligne (QR code disponible sur les supports de communication). Dates d’ouverture de la billetterie
Du 13 au 23 octobre pour les Castonétois(es)
A partir du 24 octobre pour tout public .
34 boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie
English :
A funny show that tackles the essential issues of parenthood.
German :
Eine lustige Aufführung, in der die wesentlichen Fragen der Elternschaft angesprochen werden.
Italiano :
Uno spettacolo divertente che affronta i temi essenziali della genitorialità.
Espanol :
Un espectáculo divertido que aborda las cuestiones esenciales de la paternidad.
L’événement Spectacle Faites des enfants ! qu’ils disaient… Et maintenant, comment on fait ? Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)