Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient Salle des fêtes de Sabres Sabres

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres Landes

Un rdv à ne pas rater !

A mi-chemin entre un spectacle de Florence Foresti et une conférence tedex, Corinne Pates nous parle de son expérience et de ses réflexions sur la parentalité. Si on avait su ça avant, on aurait fait différemment c’est sûr !

Parlez-en à vos amis, vos voisins, vos enfants qui ont des enfants, et venez profiter de ce spectacle instructif et drôle.

Gratuit sur réservation par mail sabresacl@orange.fr en précisant le nom et le nombre de personne.

Cet événement est co-organisé par la Communauté de Communes Coeur Haute Lande et l’ACL dans le cadre du Comité Territorial Parentalité. .

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

An event not to be missed!

Halfway between a Florence Foresti show and a tedex conference, Corinne Pates talks about her experience and thoughts on parenthood. If we’d known this beforehand, we’d have done things differently, that’s for sure!

German :

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Auf halbem Weg zwischen einer Show von Florence Foresti und einer Tedex-Konferenz erzählt uns Corinne Pates von ihren Erfahrungen und Gedanken zum Thema Elternschaft. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir es anders gemacht, das ist sicher!

Italiano :

Un evento da non perdere!

A metà strada tra uno spettacolo di Florence Foresti e una conferenza Tedex, Corinne Pates ci parla della sua esperienza e dei suoi pensieri sulla genitorialità. Se l’avessimo saputo prima, avremmo sicuramente agito in modo diverso!

Espanol : Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

Un acontecimiento que no debe perderse

A medio camino entre un espectáculo de Florence Foresti y una conferencia Tedex, Corinne Pates nos habla de su experiencia y de sus reflexiones sobre la paternidad. Si lo hubiéramos sabido de antemano, ¡sin duda habríamos hecho las cosas de otra manera!

