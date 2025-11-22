Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient Salle des fêtes de Sabres Sabres

Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

A mi-chemin entre un spectacle de Florence Foresti et une conférence tedex, Corinne Pates nous parle de son expérience et de ses réflexions sur la parentalité. Si on avait su ça avant, on aurait fait différemment c’est sûr !

Gratuit sur réservation.

Le spectacle est reprogrammé le samedi 22 novembre 2025 à 20h à la salle des fêtes de Sabres.

Si vous aviez réservé pour le 10 novembre, merci de procéder de nouveau à votre inscription.

A mi-chemin entre un spectacle de Florence Foresti et une conférence tedex, Corinne Pates nous parle de son expérience et de ses réflexions sur la parentalité. Si on avait su ça avant, on aurait fait différemment c’est sûr !

Parlez-en à vos amis, vos voisins, vos enfants qui ont des enfants, et venez profiter de ce spectacle instructif et drôle.

Gratuit sur réservation.

Cet événement est co-organisé par la Communauté de Communes Coeur haute Lande et l’ACL dans le cadre du Comité Territorial Parentalité. .

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

Halfway between a Florence Foresti show and a tedex conference, Corinne Pates talks about her experience and thoughts on parenthood. If we’d known this before, we’d have done things differently, that’s for sure!

Free with reservation.

German : Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

Auf halbem Weg zwischen einer Show von Florence Foresti und einer Tedex-Konferenz spricht Corinne Pates über ihre Erfahrungen und Gedanken zur Elternschaft. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir es anders gemacht, das ist sicher!

Kostenlos mit Reservierung.

Italiano :

A metà strada tra uno spettacolo di Firenze Foresti e una conferenza Tedex, Corinne Pates ci parla della sua esperienza e dei suoi pensieri sulla genitorialità. Se l’avessimo saputo prima, avremmo sicuramente agito in modo diverso!

Gratuito su prenotazione.

Espanol : Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient

A medio camino entre un espectáculo de Florence Foresti y una conferencia Tedex, Corinne Pates nos habla de su experiencia y de sus reflexiones sobre la paternidad. Si lo hubiéramos sabido de antemano, ¡sin duda habríamos hecho las cosas de otra manera!

Gratis con reserva previa.

L’événement Spectacle Faites des enfants qu’ils disaient Sabres a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cœur Haute Lande