Spectacle Faites l’amour, pas des gosses !, Montargis

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses !

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 30.8 EUR

30.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque ! Avant il roulait en coupé… Aujourd’hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient des amis… Aujourd’hui ils ne les voient plus ! Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent. Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle-mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination. Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir ! 30.8 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 92 62 59

English :

Show: Faites l’amour, pas des gosses!

