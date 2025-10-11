Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar samedi 11 octobre 2025.

Drôme

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La comédie qui va vous faire aimer les enfants…des autres !

Auteurs: Sophie Depooter, Sacha Judaszko

.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

The comedy that will make you love other people’s children!

Authors: Sophie Depooter, Sacha Judaszko

German :

Die Komödie, die Sie die Kinder anderer Leute lieben lassen wird!

Autoren: Sophie Depooter, Sacha Judaszko

Italiano :

La commedia che vi farà amare i figli degli altri!

Autori: Sophie Depooter, Sacha Judaszko

Espanol :

¡La comedia que te hará amar a los hijos de los demás!

Autores: Sophie Depooter, Sacha Judaszko

L’événement Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Montélimar a été mis à jour le 2025-06-13 par Montélimar Tourisme Agglomération