Spectacle Faites l’amour, pas des gosses Niort

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses

Tarif : – – 31.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant, c’est le bonheur… enfin presque !

Avant, c’était le coupé et les soirées entre amis. Aujourd’hui, c’est le Kangoo, les nuits blanches et les vacances ratées.

Grossesse, couple, mariage, libido à trois, belle-mère envahissante, baby-sitter inquiétante… sans oublier l’adolescence (oui, ça arrive plus vite qu’on ne croit).

Tout y passe, sans filtre, dans cette comédie romantique hilarante.

Pour les parents, c’est le moment d’en rire.

Pour ceux qui n’en ont pas encore, c’est le moment de réfléchir.

Une comédie signée Sacha Judaszko et Sophie Depooter drôle, vraie et terriblement efficace.

On vous aura prévenus… mais c’est quand même que du bonheur !

Lieu Théâtre Jean Richard, Niort .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

