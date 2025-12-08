Spectacle Fallait pas le dire Encagnane Aix-en-Provence

Spectacle Fallait pas le dire

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 17h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Fallait pas le dire, écrite par Salomé Lelouch, est une comédie contemporaine, interprétée par la compagnie du Cèdre, qui dissèque avec humour et acuité les mécanismes de la communication dans le couple et l’amitié.

Tout part d’une phrase, anodine en apparence, qu’il “ne fallait pas dire”.

À partir de ce dérapage verbal, les échanges s’enchaînent, drôles, cruels ou tendres, révélant tout ce qu’on tait habituellement pour préserver la paix, ou par peur de blesser. Salomé Lelouch y explore les paradoxes de la sincérité dire la vérité, est-ce toujours une bonne idée. Peut-on aimer sans mentir un peu ? Le texte navigue entre ironie et émotion, alternant dialogues percutants et réflexions intimes sur la fragilité des relations humaines. Avec une écriture vive et intelligente, la pièce dresse un portrait lucide de notre époque, où les mots peuvent être des armes aussi bien que des ponts, et où chaque conversation devient une petite bataille pour rester vrai sans tout casser.



Pièce jouée en faveur de l’association Léo, elle œuvre pour la recherche sur le cancer pédiatrique et soutient les familles touchées par la maladie. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Fallait pas le dire, written by Salomé Lelouch, is a contemporary comedy, performed by the Compagnie du Cèdre, which dissects with humor and acuity the mechanisms of communication in couples and friendships.

