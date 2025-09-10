Spectacle familial de Carnaval Comme au Cirque ! Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

2026-02-18 2026-02-22

Du 18 au 22 février 2025, le Chapeau Claque Cabaret à Gueugnon vous invite à vivre Comme au cirque ! , un spectacle de Carnaval familial.

Le Lapin Jean Bobine, en Monsieur Loyal, vous entraîne dans une aventure magique où se mêlent chants, danse, magie et rires.

Ce show de 1h30, adapté dès 3 ans, est une comédie musicale festive à ne pas manquer.

Spectacle labellisé Aventures Mômes. .

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

