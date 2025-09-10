Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté Chapeau Claque Cabaret Gueugnon

Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté Chapeau Claque Cabaret Gueugnon samedi 18 avril 2026.

Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22 2026-07-29 2026-08-05

Les Aventures du Chat Botté est une comédie musicale familiale labellisée Aventures Mômes.

Au Chapeau Claque Cabaret, le célèbre Chat Botté ouvre les portes de son château et entraîne enfants et adultes dans une aventure musicale et magique.

Dans un décor enchanteur, les personnages prennent vie sous les projecteurs un renard violoniste, une araignée du placard, un magicien dans la bibliothèque ou une autruche aux plumes scintillantes. Chants entraînants, danses colorées et numéros de magie créent une atmosphère immersive, festive et poétique.

Ce spectacle joyeux et interactif transporte petits et grands dans l’univers féerique du Chat Botté, pour des rires, de la magie et des moments de complicité familiale. Préparez vos costumes et votre bonne humeur, et laissez-vous embarquer dans cette aventure inoubliable. .

Chapeau Claque Cabaret 2 Rue Jean Bouveri Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 26 81 chapeauclaquecabaret@orange.fr

English : Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté

German : Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Familial de Printemps et de l’Été Les Aventures du Chat Botté Gueugnon a été mis à jour le 2025-09-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)