Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Familial Salle La Fougère Heugas

Spectacle Familial

Spectacle Familial Salle La Fougère Heugas dimanche 30 novembre 2025.

Spectacle Familial

Salle La Fougère Au bourg 700 Route de Barrere Heugas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

La médiathèque de Heugas avec la compagnie CéTo vous propose un spectacle familial intitulé Pochette Surprise .
Un spectacle jeune public pour ceux qui aiment les surprises. Venez les découvrir
Pour les enfants de 4 à 11 ans   .

Salle La Fougère Au bourg 700 Route de Barrere Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 06 37 93  cathy.begu@orange.fr

English : Spectacle Familial

German : Spectacle Familial

Italiano :

Espanol : Spectacle Familial

L’événement Spectacle Familial Heugas a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Grand Dax