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AGENDA · Royan

Spectacle familial historique | Aliénor d’Aquitaine Musée Royan

jeudi 22 octobre 2026 · Musée · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif réduit

Royan

Spectacle familial historique | Aliénor d’Aquitaine

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Par Stéphanie Roumégous Les Temps d’Aénor
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

By Stéphanie Roumegous, *Les Temps d’Anor*

L’événement Spectacle familial historique | Aliénor d’Aquitaine Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan

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