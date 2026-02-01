Spectacle familial Joujou Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen

Spectacle familial Joujou Mardis de Baudry

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 18:45:00

JouJou,

Par la compagnie Théâtre Clandestin, mise en scène par Laura Flahaut et interprété par Valentin Maussion on Thomas Trelohan.

JouJou qu’est-ce que c’est ?

JouJou c’est un spectacle sur la poésie contemporaine accessible.

JouJou c’est un truc qui peut se voir quand tu es petit, mais aussi quand tu es grand.

JouJou c’est un tas d’amplis entremêlés de jeux en plastique avec des sons douteux, de tables et de synthés simplistes.

JouJou, c’est deux amis dans une chambre qui se laissent rêver. Pour s’occuper, ils prennent tout ce qui leur passe sous la main des jeux, des poèmes, des instruments. Ils se laissent traverser par la vie, pour tuer le temps….

Spectacle familial.

Placement libre. Places assises.

Début du spectacle à 18h00.

Durée 45 minutes

Tarif unique 5€

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

