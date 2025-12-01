Spectacle familial Kamik Ipiktok Fêtes de fin d’année Théâtre municipal Yssingeaux
Spectacle familial Kamik Ipiktok Fêtes de fin d’année Théâtre municipal Yssingeaux vendredi 19 décembre 2025.
Spectacle familial Kamik Ipiktok Fêtes de fin d’année
Théâtre municipal Impasse du théâtre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
1 adulte + 1 enfant
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Spectacle à destination d’un jeune public dès 4 ans. Durée 40 mn. Réservation possible à l’Office de Tourisme.
English :
For young audiences aged 4 and up. Running time: 40 mins. Bookings can be made at the Tourist Office.
German :
Aufführung für ein junges Publikum ab 4 Jahren. Dauer: 40 Minuten. Reservierung im Fremdenverkehrsamt möglich.
Italiano :
Per un pubblico giovane a partire dai 4 anni. Durata: 40 minuti. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Para público infantil a partir de 4 años. Duración: 40 minutos. Reservas en la Oficina de Turismo.
