Spectacle familial « La quête du chevalier charrette » Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Familial, gratuit

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Doé présenteune épopée médiévale terriblement drôle, un spectacle fantaisiste et interactif jeune public. Il réunit contes, chansons, magie et facéties.

Durée 50 minutes

Public : 3-11 ans

Gratuit

Sur inscription en ligne ou auprès de la Médiathèque

Salle de la Vigie 10 rue de Pleurtuit 35800 Saint Briac sur Mer Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

