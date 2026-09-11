Spectacle familial « L’appel de la cordée », La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Spectacle familial « L’appel de la cordée » Dimanche 20 septembre, 16h00 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Spectacle devant le musée, dans le parc thermal. Annulé en cas de forte pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Monsieur Achille et Péronnelle sont formels : ils sont les meilleurs professionnels de la montagne que vous n’ayez jamais rencontrés. Les voilà partis pour une démonstration des gestes essentiels en montagne — sauf que rien ne se passe comme prévu…..Entre leçons qui déraillent et gestes de survie qui tournent au désastre, le duo entraîne le public dans une ascension aussi rocambolesque que jubilatoire !

Tout public à partir de 6 ans

Par la Compagnie Trapapoule

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains 38580 Allevard-les-Bains Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 16 40 http://musees.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MuseesGresivaudan La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

Monsieur Achille et Péronnelle sont formels : ils sont les meilleurs professionnels de la montagne que vous n’ayez jamais rencontrés. Les voilà partis pour une démonstration des gestes essentiels en …

©Compagnie Trapapoule