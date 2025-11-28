Spectacle familial Le Petit Pingre Nontron

Spectacle familial Le Petit Pingre

Salle des fêtes Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Petit Pingre a le cœur verrouillé pour ne plus avoir mal. Grace à ses ami.e.s, il s’ouvre à nouveau à la rigolade et à l’Amour. Interprété par la compagnie Les ConSacrés, un duo de clown librement inspiré du Petit Prince. Buvette et restauration sur place à partir de 18h30.

Le Petit Pingre a le cœur verrouillé pour ne plus avoir mal. Grace à ses ami.e.s, il s’ouvre à nouveau à la rigolade et à l’Amour. Interprété par la compagnie Les ConSacrés, un duo de clown librement inspiré du Petit Prince. Buvette et restauration sur place à partir de 18h30. .

Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 82 97 24 gemnontron@croixmarine24.fr

English : Spectacle familial Le Petit Pingre

Le Petit Pingre’s heart is locked so it won’t hurt. Thanks to his friends, he opens up to laughter and love again. Performed by Les ConSacrés, a clown duo loosely based on The Little Prince. Refreshments and food on site from 6.30pm.

German : Spectacle familial Le Petit Pingre

Der kleine Geizhals hat sein Herz verriegelt, damit es nicht mehr schmerzt. Dank seiner Freunde öffnet er sich wieder dem Lachen und der Liebe. Dargestellt von der Kompanie Les ConSacrés, einem Clownsduo frei nach dem Kleinen Prinzen. Getränke und Speisen ab 18.30 Uhr vor Ort.

Italiano :

Il cuore del Piccolo Pinguino è stato chiuso per non farlo soffrire. Con l’aiuto dei suoi amici, si apre di nuovo alle risate e all’amore. Spettacolo interpretato da Les ConSacrés, un duo di clown liberamente ispirato al Piccolo Principe. Rinfresco e cibo in loco dalle 18.30.

Espanol : Spectacle familial Le Petit Pingre

El corazón del Pequeño Pingüino está bloqueado para que no le duela. Con la ayuda de sus amigos, se abre de nuevo a la risa y al amor. Actuación de Les ConSacrés, un dúo de payasos basado en El Principito. A partir de las 18.30 h, comida y refrescos.

L’événement Spectacle familial Le Petit Pingre Nontron a été mis à jour le 2025-11-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin