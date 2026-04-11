Spectacle familial Le souffle court Ilot de la Minoterie Redon
Spectacle familial Le souffle court Ilot de la Minoterie Redon mercredi 15 avril 2026.
Redon
Spectacle familial Le souffle court
Ilot de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec, 35550 Pipriac Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:15:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Il court, il court, le souffle ! Du musicien au saxophone, du saxophone aux danseuses, il est partout, et même dans le public. On le retient quand l’aventure s’accélère ou quand il y a dispute. On souffle quand les personnages se retrouvent. Ce souffle devient rire quand ils se font des blagues. Il peut même être coupé quand le voyage commence et nous entraîne dans des univers sensibles et poétiques…
Le souffle court est un spectacle de la compagnie Indiscernable, à destination d’un public familial à partir de 3 ans.
A l’îlot de la Minoterie de Pipriac, 2 séances 10h15 et 11h30 (durée 30 minutes) .
Ilot de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec, 35550 Pipriac Redon 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 30 32 38 52
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English :
L’événement Spectacle familial Le souffle court Redon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PAYS DE REDON
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