Spectacle familial L’enfant du radis Festival la Pomme d’Orange Salle polyvalente Peillac

Spectacle familial L’enfant du radis Festival la Pomme d’Orange

Salle polyvalente Rue de la Cité des fleurs Peillac Morbihan

Début : 2025-12-28 16:30:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Dans leur potager quelque part en Bretagne, un couple de vieux paysans découvre un énorme radis qui donne naissance à une toute petite fille. Peuçotte est haute comme trois pommes, elle a des couleurs et des paysages plein la tête, et partout on l’entend chanter. Un jour, elle se retrouve confrontée à la bêtise un peu têtue des plus grands qu’elle. .

Salle polyvalente Rue de la Cité des fleurs Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04

