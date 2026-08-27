Informations pratiques

Wintzenheim

Spectacle familial Noël en Alsace

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-23 15:00:00

fin : 2026-12-23 16:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Au travers de contes ancestraux et de traditions oubliées, Stéphane Herrada invite petits et grands à remonter le temps pour vivre la magie des Noël d’antan.

Au travers de contes ancestraux et de traditions oubliées, Stéphane Herrada invite petits et grands à remonter le temps pour vivre la magie des Noël d’antan.

Au fil d’un récit chaleureux et poétique, le conteur ravive la mémoire de nos hivers et dépoussière les légendes qui ont façonné nos fêtes. Il évoque l’éternel dualisme entre la douceur du Christkindel et la sévérité du Hans Trapp, avant d’égrener les rituels gourmands d’autrefois, de la parure originale du sapin façonnée de pommes, de noix et de savoureux Bredele, jusqu’aux croyances fascinantes qui entouraient les veillées.

On y croise le mystère de la bûche miraculeuse que l’on laissait se consumer pendant la messe de minuit, ou encore les vertus méconnues de cette eau sacrée qui apportait force et protection aux hommes comme aux animaux.

Un véritable voyage dans le temps, suspendu entre nostalgie, émerveillement et mémoire collective. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Through ancient tales and forgotten traditions, Stéphane Herrada invites young and old alike to travel back in time and experience the magic of Christmases past.

L’événement Spectacle familial Noël en Alsace Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar