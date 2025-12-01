Spectacle familial Ö comme oiseau Châteauroux

Spectacle familial Ö comme oiseau

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Le musée Bertrand accueille un spectacle familial, une création de la compagnie Ymankpadar (Conte, marionnettes et violoncelle).

Au cœur du Berry, un homme qui sait parler aux oiseaux met à leur disposition la plus haute salle de son château. Des volatiles du monde entier trouvent refuge dans sa demeure, un peu délabrée mais accueillante… jusqu’à ce que la propriété soit rachetée par un jeune homme qui décide de chasser les oiseaux pour en faire un musée. Mais certains vont vouloir faire échouer ce projet… .

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

