Spectacle familial « Transistoire »- OUVERTURE DE SAISON 25/26 Place Jean-Claude Boulard Coulaines
Spectacle familial « Transistoire »- OUVERTURE DE SAISON 25/26 Place Jean-Claude Boulard Coulaines vendredi 17 octobre 2025.
Spectacle familial « Transistoire »- OUVERTURE DE SAISON 25/26
Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Spectacle familial Tout public dès 8 ans
Ouverture de saison
Transistoire
La Poule compagnie professionnelle d’improvisation théâtrale
Spectacle familial Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Durée 60 min
L’époque dans laquelle nous vivons est sans cesse soumise aux informations, partout, tout le
temps, sur tous les canaux. Allumer la radio, c’est prendre le risque d’être bousculé, agacé,
amusé, effrayé. C’est aussi accepter de tomber sur un débat de société interminable, sur une
pub débile ou sur une chanson de Dalida.
« Transistoire » est un spectacle d’improvisation théâtrale radiophonique deux comédien-nes
tentent de raconter une histoire, mais une radio perturbe le fil de leur narration.
Au hasard des ondes, elle invite à des péripéties inattendues, des sorties de route, des
parenthèses oniriques ou des histoires transverses.
Pendant 1h, deux comédiens de très haut niveau tissent un fil rouge et vous emmènent dans
leurs péripéties placées sous le signe de la comédie, de l’absurde et de la poésie…. avec une
dose de théâtre, de mime et/ou de chanson selon les perturbations des ondes ! .
Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr
English :
Family show ages 8 and up
German :
Familienspektakel Für alle ab 8 Jahren
Italiano :
Spettacolo per famiglie Per tutti i bambini dagli 8 anni in su
Espanol :
Espectáculo familiar Para mayores de 8 años
L’événement Spectacle familial « Transistoire »- OUVERTURE DE SAISON 25/26 Coulaines a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT72