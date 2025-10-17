Spectacle familial « Transistoire »- OUVERTURE DE SAISON 25/26 Place Jean-Claude Boulard Coulaines

Spectacle familial Tout public dès 8 ans

Ouverture de saison

Transistoire

La Poule compagnie professionnelle d’improvisation théâtrale

Spectacle familial Tout public à partir de 8 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Durée 60 min

L’époque dans laquelle nous vivons est sans cesse soumise aux informations, partout, tout le

temps, sur tous les canaux. Allumer la radio, c’est prendre le risque d’être bousculé, agacé,

amusé, effrayé. C’est aussi accepter de tomber sur un débat de société interminable, sur une

pub débile ou sur une chanson de Dalida.

« Transistoire » est un spectacle d’improvisation théâtrale radiophonique deux comédien-nes

tentent de raconter une histoire, mais une radio perturbe le fil de leur narration.

Au hasard des ondes, elle invite à des péripéties inattendues, des sorties de route, des

parenthèses oniriques ou des histoires transverses.

Pendant 1h, deux comédiens de très haut niveau tissent un fil rouge et vous emmènent dans

leurs péripéties placées sous le signe de la comédie, de l’absurde et de la poésie…. avec une

dose de théâtre, de mime et/ou de chanson selon les perturbations des ondes ! .

Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

