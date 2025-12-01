Spectacle familiale Pendant que l’arbre pousse Médréac

Spectacle familiale Pendant que l’arbre pousse

15B Rue de la Libération Médréac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 16:30:00

2025-12-21

Le Comité des Fêtes de Médréac propose un spectacle familial mêlant contes, musique et poésie, destiné aux enfants à partir de 3 ans.

Dans une ambiance chaleureuse et immersive, les artistes invitent le public à voyager au cœur d’un univers où instruments, histoires et nature s’entrelacent.

– gratuit

– goûter convivial offert .

