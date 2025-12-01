Spectacle familiale Pendant que l’arbre pousse Médréac
15B Rue de la Libération Médréac Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 16:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Le Comité des Fêtes de Médréac propose un spectacle familial mêlant contes, musique et poésie, destiné aux enfants à partir de 3 ans.
Dans une ambiance chaleureuse et immersive, les artistes invitent le public à voyager au cœur d'un univers où instruments, histoires et nature s'entrelacent.
gratuit
goûter convivial offert
15B Rue de la Libération Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
